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12:36 (мск), источник: БЕЛТА

Первые матчи 28-го тура футбольного чемпионата Беларуси пройдут в Минске и Витебске

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки 28-го тура футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги пройдут сегодня в Минске и Витебске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них на поле столичного стадиона «Трактор» футболисты «Ислочи» встретятся с «Минском» (начало в 14.30, прямая трансляция будет вестись на телеканале «Беларусь 5»). В первом круге их встреча завершилась победой «Ислочи» с минимальным перевесом — 1:0. На прошлой неделе «Ислочь» сыграла вничью в гостях у брестского «Руха» (1:1), а минчане проиграли на своем поле брестскому «Динамо» (1:2).

Также сегодня футболисты «Витебска» примут на своей арене футболистов «Руха» (начало в 18.00). В первой встрече нынешнего первенства витебчане одолели сегодняшних соперников в Бресте со счетом 1:0. В 27-м туре футболисты «Витебска» уступили в Борисове лидеру чемпионата БАТЭ — 1:3.

Команда
БАТЭ

Центральный поединок этого тура состоится 7 ноября — в Солигорске идущий вторым «Шахтер» сыграет с футболистами БАТЭ. Еще два претендента на медали встретятся в субботу в Бресте — действующий чемпион страны местное «Динамо» будет соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Кроме того, аутсайдер турнира «Смолевичи» примет на своем стадионе гродненский «Неман», а «Слуцк» сыграет у себя дома с «Городеей».

Заключительные матчи 28-го тура пройдут 8 ноября: «Белшина» (Бобруйск) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск).

Турнирное положение в чемпионате Беларуси после 27 туров: БАТЭ (Борисов) — 53 очка, «Шахтер» (Солигорск) — 52, «Динамо» (Брест) — 48, «Неман» (Гродно) — 47, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 47, «Динамо» (Минск) — 45, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 40, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35, «Витебск» — 34, «Минск» — 34, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 27, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева из «Шахтера».

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