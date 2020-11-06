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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

Готовятся вернуться в еврокубки? Аким рассказал о задачах «Актобе» в КПЛ-2021, финансовой гарантии и ремонте стадиона

Клуб настроен весьма амбициозно.

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ФК «Актобе» уже готовится к выступлению в премьер-лиге сезона-2021, передает корреспондент Vesti.kz. Подробности на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал аким области Ондасын Уразалин, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что клуб не имеет финансовых проблем, занимается подготовкой стадионов, а также будет решать задачи не просто выступать в КПЛ, но и попасть в еврокубковую зону.

«Актобе реально футбольный город. У нас только активных болельщиков «ФК Актобе» 17 тысяч. Я только что приводил пример, когда я в прошлом году встречался с жителями отдаленных населенных пунктов, то многие аксакалы задавали вопрос, что происходит с ФК.

И когда для меня было открытием, что многие из них на свою пенсию ездят на такси на каждый матч, платят большие деньги, на каждый матч нашего ФК. То есть до такой степени они преданы, до такой степени любят наш футбол.

Команда
Актобе

Естественно, учитывая пожелания и просьбы тысяч и тысяч наших земляков, любителей футбола, мы предприняли усилия по возвращению клуба «Актобе» в премьер-лигу. Для этого, конечно, были проведены большие организационные работы, для этого были выделены соответствующие средства.

Но тут я хочу уточнить, что средства ФК, которые выделяются, они предполагают еще финансирование мини футбола, финансирование детско-юношеского футбола, укрепление материально-технической базы и много-много других аспектов. Для этого есть специальная федерация, это требования УЕФА. И в этом отношении мы должны сказать, что на этот год, возвращаясь в премьер-лигу, мы решили все финансовые вопросы, сняты все задолженности по налогам, по тем судебным тяжбам и претензиям игроков прежнего состава.

На сегодняшний момент у клуба обеспечена финансовая устойчивость, не имеем никаких долгов. Есть один судебный процесс, который идет, но там мы тоже смотрим с большой уверенностью.

Все остальные вопросы организационного и финансового характера решены. Материально-техническая база нашего ФК укреплена.

Более того, мы отремонтировали наш искусственный стадион с подогревом, то есть для того, чтобы спортсмены могли как тренироваться, так и начать ранней весной уже официальные матчи. Этот стадион сертифицируется.

Что касается центрального стадиона, мы передали в доверительное управление клубу, и вопрос приватизации ФК правительство поддержало, перенесло на более поздние сроки. Потому что это тоже волнует и влияет на морально-психологический климат в коллективе.

Что касается самого клуба, отрадно, что большинство игроков — это воспитанники нашего актюбинского футбола. В Актобе футбол имеет очень глубокие давние традиции. Поэтому его не просто любят и поддерживают, но и занимаются десятки-десятки тысяч детей наших. И в результате этого хорошая возможность, был произведен отбор.

И мы радуемся, что 14 игроков основного состава — это чисто наши актюбинские футболисты. И данную тенденцию мы будем продолжать, наращивать.

Мы смотрим с большой уверенностью в следующий год. Мной поставлена задача не просто войти в премьер-лигу на следующий год, но играть уже на более высоком уровне, чтобы вернуть в Актобе уже футбол международного класса, — рассказал Уразалин.

Напомним, «Актобе», пятикратный чемпион Казахстана, в этом сезоне досрочно стал победителем в своей конференции первой лиги, набрав 29 очков, и получил путевку в КПЛ.

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