«Барселона» продлила контракт с Rakuten до конца сезона-2021/22

Стороны начали сотрудничество в 2017 году. В договор был включен пункт, позволявший активировать опцию о продлении, что и было сделано.

Rakuten останется главным глобальным партнером «Барселоны» и глобальным партнером по инновациям и развлечениям. Его торговая марка будет по-прежнему отображаться на передней части футболки первой команды в сезоне 2021/22. Активы, включенные в расширение, будут оптимизированы, чтобы быть более подходящими и адаптированными к условиям постпандемической эпохи.