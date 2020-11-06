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13:10 (мск), источник: Sport24

«Барселона» продлила контракт с Rakuten до конца сезона-2021/22

«Барселона» и компания Rakuten продолжат сотрудничество. Стороны продлили контракт до конца сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

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Источник: Reuters

Стороны начали сотрудничество в 2017 году. В договор был включен пункт, позволявший активировать опцию о продлении, что и было сделано.

Rakuten останется главным глобальным партнером «Барселоны» и глобальным партнером по инновациям и развлечениям. Его торговая марка будет по-прежнему отображаться на передней части футболки первой команды в сезоне 2021/22. Активы, включенные в расширение, будут оптимизированы, чтобы быть более подходящими и адаптированными к условиям постпандемической эпохи.

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