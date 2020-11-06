«Барселона» продлила контракт с Rakuten до конца сезона-2021/22
«Барселона» и компания Rakuten продолжат сотрудничество. Стороны продлили контракт до конца сезона-2021/22. Об этом сообщает
«Барселона» и компания Rakuten продолжат сотрудничество. Стороны продлили контракт до конца сезона-2021/22. Об этом сообщает
Стороны начали сотрудничество в 2017 году. В договор был включен пункт, позволявший активировать опцию о продлении, что и было сделано.
Rakuten останется главным глобальным партнером «Барселоны» и глобальным партнером по инновациям и развлечениям. Его торговая марка будет