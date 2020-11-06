Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Уфа
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Сельта
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
15:10 (мск), источник: Sport24

«Матч ТВ» продлил контракт на показ игр немецкой Бундеслиги

«Матч ТВ» пролонгировал договор на показ игр четырех ближайших сезонов немецкого футбольного чемпионата. Они будут представлены на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Наверх

Все матчи чемпионата Германии сезонов 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 в полном объеме планирует транслировать тематический канал «Матч! Футбол 3». В эфире федерального «Матч ТВ» зрители увидят центральные игры туров. Комментировать встречи продолжат Сергей Кривохарченко, Роман Нагучев, Эльвин Керимов, Игорь Кытманов и другие.

«Для нас очень важно, чтобы футбольные болельщики имели возможность смотреть игры ведущих европейских чемпионатов там, где они привыкли это делать. На “Матче”. Бундеслига — это всегда максимально качественный продукт. Уверены, что в обозримом будущем в этом смысле ничего не изменится. Благодарим наших партнеров в Германии, которые уже много лет доверяют нам. И поздравляем российских зрителей с тем, что они еще 5 лет смогут наслаждаться матчами высочайшего уровня», — сказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

 «Из девушек веками делали удобных женщин. Некоторые до сих пор живут в этой клетке»
«Ты без лифчика, шалунья?!» Красивая грудь русской синхронистки не дает покоя ее фанатам: фото
Пробили дно. Адвокат сравнил ЦСКА с последней командой Голландии
Сборная России молодежным составом победила финнов в Евротуре
Летчик Толбоев поддержал идею присвоения Хабибу звания Героя РФ
«Юве» и «Барса» нацелились на сына экс-звезды сборной Франции
Роман Широков признал вину в деле об избиении cудьи
Роналду получил вызов в сборную Португалии на матчи Лиги наций
Орловский готов провести реванш с Федором Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь