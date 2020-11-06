«Матч ТВ» продлил контракт на показ игр немецкой Бундеслиги

«Для нас очень важно, чтобы футбольные болельщики имели возможность смотреть игры ведущих европейских чемпионатов там, где они привыкли это делать. На “Матче”. Бундеслига — это всегда максимально качественный продукт. Уверены, что в обозримом будущем в этом смысле ничего не изменится. Благодарим наших партнеров в Германии, которые уже много лет доверяют нам. И поздравляем российских зрителей с тем, что они еще 5 лет смогут наслаждаться матчами высочайшего уровня», — сказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.