«Матч ТВ» продлил контракт на показ игр немецкой Бундеслиги
«Матч ТВ» пролонгировал договор на показ игр четырех ближайших сезонов немецкого футбольного чемпионата. Они будут представлены на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».
«Матч ТВ» пролонгировал договор на показ игр четырех ближайших сезонов немецкого футбольного чемпионата. Они будут представлены на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».
Все матчи чемпионата Германии сезонов 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 в полном объеме планирует транслировать тематический канал «Матч! Футбол 3». В эфире федерального «Матч ТВ» зрители увидят центральные игры туров. Комментировать встречи продолжат Сергей Кривохарченко, Роман Нагучев, Эльвин Керимов, Игорь Кытманов и другие.
«Для нас очень важно, чтобы футбольные болельщики имели возможность смотреть игры ведущих европейских чемпионатов там, где они привыкли это делать. На “Матче”. Бундеслига — это всегда максимально качественный продукт. Уверены, что в обозримом будущем в этом смысле ничего не изменится. Благодарим наших партнеров в Германии, которые уже много лет доверяют нам. И поздравляем российских зрителей с тем, что они еще 5 лет смогут наслаждаться матчами высочайшего уровня», — сказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.