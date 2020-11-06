Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Уфа
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Сельта
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
8ЦСКА сыграл вничью с ФК «Динамо» (Загреб) в ЛЕ
16:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» попросит игроков снизить зарплату на 20 процентов

Руководство «Милана» хочет попросить своих игроков сократить зарплату, сообщает La Repubblica.

Наверх
Источник: Reuters

По сведениям источника, сокращение планируется на 20 процентов. Такое решение поможет справиться с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом. В октябре миланский клуб объявил о потере 195 миллионов евро за сезон-2019/2020.

Отметим, в марте игроки «Ювентуса» согласились коллективно снизить зарплату, сэкономив клубу около 90 миллионов евро.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Хабиб — Герой России». Почему эта новость взорвала медиапространство
Широкову грозит два года тюрьмы. Дойдет ли дело до реального срока
Пробили дно. Адвокат сравнил ЦСКА с последней командой Голландии
Сергей Семак назвал причину слабых результатов «Краснодара»
Гол россиянина признан лучшим по итогам тура Лиги чемпионов
Клопп снова огорчит Гвардиолу: Топ-5 ставок выходных
Роман Широков признал вину в деле об избиении cудьи
Аршавин: Теперь я не могу говорить о «Зените» все, что хочу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь