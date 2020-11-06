«Милан» попросит игроков снизить зарплату на 20 процентов
Руководство «Милана» хочет попросить своих игроков сократить зарплату, сообщает La Repubblica.
Руководство «Милана» хочет попросить своих игроков сократить зарплату, сообщает La Repubblica.
По сведениям источника, сокращение планируется на 20 процентов. Такое решение поможет справиться с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом. В октябре миланский клуб объявил о потере 195 миллионов евро за сезон-2019/2020.
Отметим, в марте игроки «Ювентуса» согласились коллективно снизить зарплату, сэкономив клубу около 90 миллионов евро.