Футболисты «Минска» победили «Ислочь» в матче чемпионата Беларуси

В начале встречи на поле столичного стадиона «Трактор» минчан вывел вперед Александр Васильев, реализовавший пенальти на 16-й минуте игры. Однако еще до перерыва опытные Дмитрий Комаровский (с пенальти) и Павел Рыбак сделали счет 2:1 в пользу «Ислочи». Во втором тайме Александр Ануфриев восстановил паритет, затем Александр Макась вывел «волков» в лидеры, после чего Александр Васильев с пенальти забил свой второй гол, а буквально за несколько секунд до окончания компенсированного времени Кирилл Зинович принес победу «Минску» — 4:3.

Центральный поединок этого тура состоится 7 ноября — в Солигорске идущий вторым «Шахтер» сыграет с футболистами БАТЭ. Еще два претендента на медали встретятся в субботу в Бресте — действующий чемпион страны местное «Динамо» будет соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗ». Кроме того, аутсайдер турнира «Смолевичи» примет на своем стадионе гродненский «Неман», а «Слуцк» сыграет у себя дома с «Городеей».

Заключительные матчи 28-го тура пройдут 8 ноября: «Белшина» (Бобруйск) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск).

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 53 очка, «Шахтер» (Солигорск) — 52, «Динамо» (Брест) — 48, «Неман» (Гродно) — 47, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 47, «Динамо» (Минск) — 45, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 40, «Минск» — 37, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35, «Витебск» — 34, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 27, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.