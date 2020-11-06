Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Уфа
10
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Сельта
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
18:46 (мск), источник: Vesti.kz

Вагнер Лав сделал заявление после продления контракта с «Кайратом»

Звездный футболист «Кайрата» Вагнер Лав поделился своими эмоциями от того, что задержится в алматинском клубе еще на один сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

«Благодарю “Кайрат” за доверие, подписал соглашение еще на сезон!», — написал бразилец на своей странице в Instagram.

Напомним, что «Кайрат» объявил о пролонгации контракта с легионером сегодня, 6 ноября.

Лав перешел в состав «желто-черных» летом этого года и стал одним из главных героев клуба на пути к чемпионству. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.

"Это только начало". Хорватский футболист прокомментировал продление контракта с "Кайратом"
Пробили дно. Адвокат сравнил ЦСКА с последней командой Голландии
Сергей Семак назвал причину слабых результатов «Краснодара»
Гол россиянина признан лучшим по итогам тура Лиги чемпионов
Клопп снова огорчит Гвардиолу: Топ-5 ставок выходных
«Этого оборванца надо отдать в психбольницу»: Аршавин — о Панове
«Сочи» принимает «Уфу» в стартовом матче тура РПЛ (трансляция)
Арбитр Вилков признался, что дал ложные показания КДК
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь