Вагнер Лав сделал заявление после продления контракта с «Кайратом»

«Благодарю “Кайрат” за доверие, подписал соглашение еще на сезон!», — написал бразилец на своей странице в Instagram.

Напомним, что «Кайрат» объявил о пролонгации контракта с легионером сегодня, 6 ноября.

Лав перешел в состав «желто-черных» летом этого года и стал одним из главных героев клуба на пути к чемпионству. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.