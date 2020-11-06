«Кайрат» продлил контракт с экс-защитником молодежной сборной Хорватии
Футбольный клуб «Кайрат» продлил контракт с Дино Микановичем. Трудовое соглашение с хорватским защитником рассчитано на два года, сообщает
Футбольный клуб «Кайрат» продлил контракт с Дино Микановичем. Трудовое соглашение с хорватским защитником рассчитано на два года, сообщает
26-летний легионер перешел в состав «желто-черных» в феврале 2019-го, подписав двухлетнее соглашение.
В нынешнем сезоне КПЛ он сыграл 17 матчей, в которых отдал пять ассистов.
В 2013 году Миканович дебютировал за молодежную сборную Хорватии, за которую провел 13 матчей.
Напомним, что ранее «Кайрат» объявил о пролонгации контракта с бразильским нападающим Вагнером Лавом.