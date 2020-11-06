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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» продлил контракт с экс-защитником молодежной сборной Хорватии

Футбольный клуб «Кайрат» продлил контракт с Дино Микановичем. Трудовое соглашение с хорватским защитником рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба.

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26-летний легионер перешел в состав «желто-черных» в феврале 2019-го, подписав двухлетнее соглашение.

В нынешнем сезоне КПЛ он сыграл 17 матчей, в которых отдал пять ассистов.

В 2013 году Миканович дебютировал за молодежную сборную Хорватии, за которую провел 13 матчей.

Напомним, что ранее «Кайрат» объявил о пролонгации контракта с бразильским нападающим Вагнером Лавом.

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