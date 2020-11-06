«Кайрат» продлил контракт с экс-защитником молодежной сборной Хорватии

26-летний легионер перешел в состав «желто-черных» в феврале 2019-го, подписав двухлетнее соглашение.

В нынешнем сезоне КПЛ он сыграл 17 матчей, в которых отдал пять ассистов.

В 2013 году Миканович дебютировал за молодежную сборную Хорватии, за которую провел 13 матчей.