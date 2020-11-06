«На одном из стадионов пришлось мыться в раковине». Аршавин вспомнил о своем этапе карьеры в «Кайрате»

По словам Аршавина, он принял предложение «Кайрата» из-за знакомства с президентом клуба. Также бывший футболист отметил, что у некоторых клубов в Казахстане далеко не самые лучшие условия. При этом экс-капитан сборной России о переезде в Казахстан не жалеет.
«На одном из стадионов пришлось мыться в раковине. Мы даже снимали это на телефон. Да и поля искусственные в Казахстане ужасные», — заявил Аршавин.
Россиянин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года. Его последним клубом стал «Кайрат», за который он за три сезона сыграл 108 матчей во всех турнирах и забил 30 голов.