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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

«На одном из стадионов пришлось мыться в раковине». Аршавин вспомнил о своем этапе карьеры в «Кайрате»

Бывший полузащитник сборной России и «Кайрата» Андрей Аршавин в эфире «Коммент. Шоу» на YouTube рассказал о подробностях своей карьеры в алматинском клубе, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Аршавина, он принял предложение «Кайрата» из-за знакомства с президентом клуба. Также бывший футболист отметил, что у некоторых клубов в Казахстане далеко не самые лучшие условия. При этом экс-капитан сборной России о переезде в Казахстан не жалеет.

«На одном из стадионов пришлось мыться в раковине. Мы даже снимали это на телефон. Да и поля искусственные в Казахстане ужасные», — заявил Аршавин.

Россиянин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года. Его последним клубом стал «Кайрат», за который он за три сезона сыграл 108 матчей во всех турнирах и забил 30 голов.

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