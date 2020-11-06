Футболисты «Витебска» и «Руха» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

На протяжении всей игры в Витебске небольшое преимущество было на стороне хозяев, но ни им, ни брестчанам так и не удалось забить гол. В итоге ничья — 0:0.

В первом сегодняшнем матче «Минск» переиграл на поле столичного стадиона «Трактор» футболистов «Ислочи» с результатом 4:3.

Центральный поединок этого тура состоится 7 ноября — в Солигорске идущий вторым «Шахтер» сыграет с футболистами БАТЭ. Еще два претендента на медали встретятся в субботу в Бресте — действующий чемпион страны местное «Динамо» будет соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗ». Кроме того, аутсайдер турнира «Смолевичи» примет на своем стадионе гродненский «Неман», а «Слуцк» сыграет у себя дома с «Городеей».

Заключительные матчи 28-го тура пройдут 8 ноября: «Белшина» (Бобруйск) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск).

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 53 очка, «Шахтер» (Солигорск) — 52, «Динамо» (Брест) — 48, «Неман» (Гродно) — 47, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 47, «Динамо» (Минск) — 45, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 41, «Минск» — 37, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35, «Витебск» — 35, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 27, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.