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08:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Саутгемптон» одержал победу над «Ньюкаслом» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

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Источник: Reuters

Уже на 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Саутгемптона» Че Адамс. 24-летний англичанин откликнулся на передачу вингера Тео Уолкотта и в касание переправил мяч в ворота Карла Дарлоу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Окончательный счёт в матче установил шотландец Стюард Армстронг. 28-летний полузащитник хозяев подкараулил ошибку игроков «сорок» у собственной штрафной и неотразимо пробил в левый от вратаря угол ворот.

«Святые» набрали 16 очков и стали лидерами первенста АПЛ. Это случилось впервые с 1988 года. «Сороки» (11) — на 11-м месте.

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2:0
Первый тайм: 1:0
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