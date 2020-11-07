«Саутгемптон» одержал победу над «Ньюкаслом» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Уже на 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Саутгемптона» Че Адамс. 24-летний англичанин откликнулся на передачу вингера Тео Уолкотта и в касание переправил мяч в ворота Карла Дарлоу.

Окончательный счёт в матче установил шотландец Стюард Армстронг. 28-летний полузащитник хозяев подкараулил ошибку игроков «сорок» у собственной штрафной и неотразимо пробил в левый от вратаря угол ворот.



«Святые» набрали 16 очков и стали лидерами первенста АПЛ. Это случилось впервые с 1988 года. «Сороки» (11) — на 11-м месте.