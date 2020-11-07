Кандидат в президенты «Барселоны»: Месси придётся снизить зарплату при продлении контракта

«С Месси мы будем говорить спокойно, лицом к лицу. Для него, как и для всех игроков, которые должны продлить или подписать контракт, мы сделаем предложение, которое, конечно, не будет соответствовать условиям, которые у него были до сих пор, потому что доход значительно упал и необходимо будет найти другую формулу», — приводит слова Фрейши Goal со ссылкой на El Curubito.