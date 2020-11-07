СМИ: Футболист «Барселоны» Пике готов помочь с финансированием ремонта стадиона «Камп Ноу»

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«Камп Ноу» построен в 1957 году, это крупнейший стадион в Европе. Он вмещает 99 354 зрителя.

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Идея увеличить вместимость стадиона до 105 тыс. была впервые предложена в 2014 году, тогда работы оценивались в €600 млн.

Команда Барселона

На данный момент ожидается, что для реконструкции необходимо €725 млн.

По информации источника, Пике выразил готовность помочь с финансированием и выступить в качестве посредника между клубом и компаниями, желающими вложиться в проект.

Пике в составе «Барселоны» восемь раз становился чемпионом Испании и шесть раз выигрывал кубок страны.

33-летний защитник является трехкратным победителем Лиги чемпионов, также он становился чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед».

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