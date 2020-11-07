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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Рядом с Ибрагимовичем и выше Роналду. Вагнер Лав попал в топ-10 самых возрастных бомбардиров мира

Он забил девять голов за 14 игр.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав вошел в десятку самых возрастных бомбардиров мира в нынешнем сезоне, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Sportske novosti.

Команда
Кайрат

Лучшие бомбардиры старше 35 лет с августа 2020 года:

1. Бафетимби Гомис («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия) — 13 игр, 15 голов;.

2. Гонсало Бергессио («Насьональ», Уругвай) — 17 игр, 14 голов;.

3. Нене («Флуминенсе», Бразилия) — 18 игр, 12 голов;.

4. Златан Ибрагимович («Милан», Италия) — 8 игр, 9 голов;.

5. Хоакин Ларриве («Универсидад», Чили) — 10 игр, 9 голов;.

6. Вагнер Лав («Кайрат», Казахстан) — 14 игр, 9 голов;.

7. Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес УАНЛ», Мексика) — 15 игр, 9 голов;.

8. Михаэль Линдль («Вольфсбергер», Австрия) — 10 игр, 8 голов;.

9. Мохамед Азиз («Беркане», Марокко) — 12 игр, 8 голов;.

10. Криштиану Роналду («Ювентус», Италия) — 6 игр, 7 голов.

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