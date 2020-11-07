Рядом с Ибрагимовичем и выше Роналду. Вагнер Лав попал в топ-10 самых возрастных бомбардиров мира
Он забил девять голов за 14 игр.
Он забил девять голов за 14 игр.
Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав вошел в десятку самых возрастных бомбардиров мира в нынешнем сезоне, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Sportske novosti.
Лучшие бомбардиры старше 35 лет с августа 2020 года:
1. Бафетимби Гомис («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия) — 13 игр, 15 голов;.
2. Гонсало Бергессио («Насьональ», Уругвай) — 17 игр, 14 голов;.
3. Нене («Флуминенсе», Бразилия) — 18 игр, 12 голов;.
4. Златан Ибрагимович («Милан», Италия) — 8 игр, 9 голов;.
5. Хоакин Ларриве («Универсидад», Чили) — 10 игр, 9 голов;.
6. Вагнер Лав («Кайрат», Казахстан) — 14 игр, 9 голов;.
7.
8. Михаэль Линдль («Вольфсбергер», Австрия) — 10 игр, 8 голов;.
9. Мохамед Азиз («Беркане», Марокко) — 12 игр, 8 голов;.
10. Криштиану Роналду («Ювентус», Италия) — 6 игр, 7 голов.