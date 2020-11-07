«Шахтер» примет БАТЭ в центральном матче чемпионата Беларуси
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоится матч главных фаворитов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоится матч главных фаворитов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В центральном поединке 28-го тура солигорский «Шахтер», занимающий второе место, примет лидера турнира борисовский БАТЭ (начало игры в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).
В первом круге нынешнего турнира эти соперники сыграли вничью на поле «Борисов-Арены» — 2:2. В прошлом туре футболисты «Шахтера» разгромили в Бобруйске местную «Белшину» (5:1), а БАТЭ у себя дома победил гостей из «Витебска» (3:1).
Еще два претендента на медали встретятся сегодня в Бресте — действующий чемпион страны местное «Динамо» будет соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Кроме того, аутсайдер турнира «Смолевичи» примет на своем стадионе гродненский «Неман», а «Слуцк» сыграет у себя дома с «Городеей».
Заключительные матчи 28-го тура пройдут 8 ноября: «Белшина» (Бобруйск) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск).
Результаты игр, состоявшихся 6 ноября: «Ислочь» — «Минск» — 3:4, «Витебск» — «Рух» — 0:0.
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 53 очка, «Шахтер» (Солигорск) — 52, «Динамо» (Брест) — 48, «Неман» (Гродно) — 47, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 47, «Динамо» (Минск) — 45, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 41, «Минск» — 37, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35, «Витебск» — 35, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 27, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.
Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева из «Шахтера».