«Шахтер» примет БАТЭ в центральном матче чемпионата Беларуси

В центральном поединке 28-го тура солигорский «Шахтер», занимающий второе место, примет лидера турнира борисовский БАТЭ (начало игры в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

Команда БАТЭ

В первом круге нынешнего турнира эти соперники сыграли вничью на поле «Борисов-Арены» — 2:2. В прошлом туре футболисты «Шахтера» разгромили в Бобруйске местную «Белшину» (5:1), а БАТЭ у себя дома победил гостей из «Витебска» (3:1).

Еще два претендента на медали встретятся сегодня в Бресте — действующий чемпион страны местное «Динамо» будет соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Кроме того, аутсайдер турнира «Смолевичи» примет на своем стадионе гродненский «Неман», а «Слуцк» сыграет у себя дома с «Городеей».

Заключительные матчи 28-го тура пройдут 8 ноября: «Белшина» (Бобруйск) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск).

Команда Шахтер С

Результаты игр, состоявшихся 6 ноября: «Ислочь» — «Минск» — 3:4, «Витебск» — «Рух» — 0:0.

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 53 очка, «Шахтер» (Солигорск) — 52, «Динамо» (Брест) — 48, «Неман» (Гродно) — 47, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 47, «Динамо» (Минск) — 45, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 41, «Минск» — 37, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35, «Витебск» — 35, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 27, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.