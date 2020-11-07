«Барселона» может расстаться с пятью футболистами зимой

Как отмечает издание, клуб могут покинуть Усман Дембеле, Самюэль Умтити, Мартин Брейтуэйт, Хуниор Фирпо и Карлес Аленья. Сообщается, что «сине-гранатовые» готовы расстаться с группой игроков, чтобы усилиться защитником английского «Манчестер Сити» Эриком Гарсией и нападающим французского «Лиона» Мемфисом Депаем.

Дембеле в сезоне-2020/21 провел за «Барселону» семь матчей во всех турнирах, забил два гола, Брейтуэйт сыграл в общей сложности 25 минут в четырех играх, Фирпо появился на поле в двух встречах, Аленья — в одной, Умтити не играл из-за травмы.