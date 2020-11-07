«Кайрат» продлил контракт с третьим лидером подряд
Ранее контракты продлили с Вагнером Лавом и Дино Микановичем.
Ранее контракты продлили с Вагнером Лавом и Дино Микановичем.
«Кайрат» и сербский защитник Раде Дугалич продлили трудовое соглашение, сообщает
Новый контракт рассчитан на два года. В текущем сезоне 28-летний Дугалич сыграл 16 матчей в КПЛ и два в Лиге Европы, забив один гол.
Ранее «Кайрат» объявил о продлении контрактов с бразильским форвардом Вагнером Лавом и хорватским защитником Дино Микановичем.