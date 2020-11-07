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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

Цхададзе перед матчем с «Кайратом» объявил о своем уходе из «Ордабасы»

После 17 туров команда — четвертая в КПЛ.
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Главный тренер шымкентского «Ордабасы» Кахабер Цхададзе объявил игрокам и тренерскому штабу о своем уходе из команды в конце сезона, сообщает Meta-ratings.kz.

Команда
Ордабасы

Это произошло перед чемпионской игрой с «Кайратом», после которой клуб из Алматы досрочно оформил завоевание первого места в премьер-лиге. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Цхададзе возглавил «Ордабасы» в 2018 году после ухода из «Кайрата». При нем шымкентцы завоевали бронзовые медали чемпионата 2019 года, а также дважды выступали в квалификации Лиги Европы.

После 17 туров команда располагается на четвертом месте в КПЛ.

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