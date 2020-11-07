Цхададзе перед матчем с «Кайратом» объявил о своем уходе из «Ордабасы»
После 17 туров команда — четвертая в КПЛ.
Главный тренер шымкентского «Ордабасы» Кахабер Цхададзе объявил игрокам и тренерскому штабу о своем уходе из команды в конце сезона, сообщает
Это произошло перед чемпионской игрой с «Кайратом», после которой клуб из Алматы досрочно оформил завоевание первого места в
Цхададзе возглавил «Ордабасы» в 2018 году после ухода из «Кайрата». При нем шымкентцы завоевали бронзовые медали чемпионата 2019 года, а также дважды выступали в квалификации Лиги Европы.
После 17 туров команда располагается на четвертом месте в КПЛ.