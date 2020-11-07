Месси вновь задумался об уходе из «Барселоны»
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси вновь задумался об уходе из команды. Об этом сообщает Deportes Cuatro.
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси вновь задумался об уходе из команды. Об этом сообщает Deportes Cuatro.
По информации издания, футболист не уверен, что с нынешним составом каталонцев можно бороться за трофеи и считает, что чемпионский проект
Ранее 7 ноября кандидат на пост президента «Барселоны» Антони Фрейкса рассказал, что
Футболисту придется отказаться от прежней зарплаты.
В начале октября стало известно, что финансовые потери «Барселоны» в минувшем сезоне составили 100 миллионов евро.
Клуб намерен оптимизировать расходы.
Летом Месси был близок к уходу из «Барселоны».
Подписать контракт с игроком был готов «Манчестер Сити».
Однако руководству каталонцев удалось убедить форварда отработать остаток контракта. Нынешнее соглашение Месси с