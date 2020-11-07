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12:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси вновь задумался об уходе из «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси вновь задумался об уходе из команды. Об этом сообщает Deportes Cuatro.

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19
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По информации издания, футболист не уверен, что с нынешним составом каталонцев можно бороться за трофеи и считает, что чемпионский проект сине-гранатовых разваливается. Отмечается, что Месси примет окончательное решение после президентских выборов в клубе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Барселона

Ранее 7 ноября кандидат на пост президента «Барселоны» Антони Фрейкса рассказал, что сине-гранатовые не смогут предложить Месси сохранение прежнего оклада при подписании нового контракта.

Футболисту придется отказаться от прежней зарплаты.

В начале октября стало известно, что финансовые потери «Барселоны» в минувшем сезоне составили 100 миллионов евро.

Клуб намерен оптимизировать расходы.

Летом Месси был близок к уходу из «Барселоны».

Подписать контракт с игроком был готов «Манчестер Сити».

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Однако руководству каталонцев удалось убедить форварда отработать остаток контракта. Нынешнее соглашение Месси с сине-гранатовыми истекает летом 2021-го.

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