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13:26 (мск), источник: ТАСС

Тесты на коронавирус футболистов «Реала» Каземиро и Азара дали положительный результат

ТАСС, 7 ноября. Тесты на коронавирус полузащитников испанского футбольного клуба «Реал» Каземиро и Эдена Азара показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Футболисты сдали тесты в пятницу. В субботу оба игрока сдали анализы на антитела, результат тестирования дал отрицательный результат.

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Также сообщается, что тесты всех игроков, тренеров и сотрудников клуба, которые контактировали с Каземиро и Азаром, коронавирус не выявили.

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В ближайшем туре чемпионата Испании «Реал» в воскресенье в гостях должен сыграть с «Валенсией», в составе которой выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании

В турнирной таблице мадридская команда занимает второе место, набрав 16 очков, лидирующий «Реал Сосьедад» имеет в активе на одно очко больше.

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