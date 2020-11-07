Тесты на коронавирус футболистов «Реала» Каземиро и Азара дали положительный результат

Футболисты сдали тесты в пятницу. В субботу оба игрока сдали анализы на антитела, результат тестирования дал отрицательный результат.

Также сообщается, что тесты всех игроков, тренеров и сотрудников клуба, которые контактировали с Каземиро и Азаром, коронавирус не выявили.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fbb2cf314ad9a383e299" data-vnd="fbb2cf314ad9a383e299" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fbb2cf314ad9a383e299" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В ближайшем туре чемпионата Испании «Реал» в воскресенье в гостях должен сыграть с «Валенсией», в составе которой выступает российский полузащитник Денис Черышев.

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