Дубли Забелина и Кадимяна помогли «Неману» разгромить «Смолевичи» в чемпионате Беларуси

В первом из них гродненский «Неман» уверенно переиграл на выезде аутсайдеров турнира футболистов «Смолевичей» со счетом 4:1. По голевому дублю в этой встрече оформили Павел Забелин и Гегам Кадимян, а у проигравших отличился Леонид Ханкевич.

В центральном поединке 28-го тура солигорский «Шахтер», занимающий второе место, примет лидера турнира борисовский БАТЭ (начало игры в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В первом круге нынешнего турнира эти соперники сыграли вничью на поле «Борисов-Арены» — 2:2. В прошлом туре футболисты «Шахтера» разгромили в Бобруйске местную «Белшину» (5:1), а БАТЭ у себя дома победил гостей из «Витебска» (3:1).

Еще два претендента на медали встретятся сегодня в Бресте — действующий чемпион страны местное «Динамо» будет соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Кроме того, «Слуцк» сыграет у себя дома с «Городеей».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fbb2cf314ad9a383e299" data-vnd="fbb2cf314ad9a383e299" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fbb2cf314ad9a383e299" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Заключительные матчи 28-го тура пройдут 8 ноября: «Белшина» (Бобруйск) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск).

Результаты игр, состоявшихся 6 ноября: «Ислочь» — «Минск» — 3:4, «Витебск» — «Рух» — 0:0.

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 53 очка, «Шахтер» (Солигорск) — 52, «Неман» (Гродно) — 50, «Динамо» (Брест) — 48, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 47, «Динамо» (Минск) — 45, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 41, «Минск» — 37, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35, «Витебск» — 35, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 27, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.