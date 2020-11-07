Бруну Фернандеш установил рекорд АПЛ

Встреча началась в 15:30 по московскому времени, после первого тайма впереди гости — 2:1.

Автором обоих голов в составе «Ман Юнайтед» стал португальский полузащитник Бруну Фернандеш.

Матч с «Эвертоном» — 10-й гостевой для Фернандеша в АПЛ. В этих играх он записал на свой счет 14 результативных действий — 10 голов и 4 голевые передачи, что является лучшим результатом в истории лиги. Об этом сообщает Opta.