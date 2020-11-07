Бруну Фернандеш установил рекорд АПЛ
7 ноября в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» проходит матч 8-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» принимает «Манчестер Юнайтед».
7 ноября в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» проходит матч 8-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» принимает «Манчестер Юнайтед».
Встреча началась в 15:30 по московскому времени, после первого тайма впереди гости — 2:1.
Автором обоих голов в составе «Ман Юнайтед» стал португальский полузащитник Бруну Фернандеш.
Матч с «Эвертоном» — 10-й гостевой для Фернандеша в АПЛ. В этих играх он записал на свой счет 14 результативных действий — 10 голов и 4 голевые передачи, что является лучшим результатом в истории лиги. Об этом сообщает Opta.
Стоит отметить, что 2-й из голов также стал 100-м в клубной карьере Фернандеша (4 — за «Новару», 11 — за «Удинезе», 5 — за «Сампдорию», 63 — за лиссабонский «Спортинг», 17 — за «Манчестер Юнайтед»).