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17:50 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Эвертон» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020
Команда
Манчестер Юнайтед

Встреча прошла в субботу, 7 ноября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На гол Бернарда манкунианцы ответили дублем в исполнении Бруну Фернандеша, а также точным ударом Эдинсона Кавани.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать десять очков и выйти на 13-е место в чемпионате. В активе «Эвертона» 13 очков, команда находится на пятой строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 21 ноября на своем поле примет «Вест Бромвич». «Эвертон» в тот же день на выезде сыграет с «Фулхэмом».

Во время загрузки произошла ошибка.
Эвертон
1:3
Первый тайм: 1:2
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