«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Эвертон» в матче восьмого тура Английской
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Эвертон» в матче восьмого тура Английской
Встреча прошла в субботу, 7 ноября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На гол Бернарда манкунианцы ответили дублем в исполнении Бруну Фернандеша, а также точным ударом Эдинсона Кавани.
Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать десять очков и выйти на 13-е место в чемпионате. В активе «Эвертона» 13 очков, команда находится на пятой строчке.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 21 ноября на своем поле примет «Вест Бромвич». «Эвертон» в тот же день на выезде сыграет с «Фулхэмом».