«Боруссия» и «Бавария» назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Баварией».
Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Баварией».
«Боруссия»: Бюрки, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Витсель, Дилэйни, Санчо, Ройс, Рейна, Холанн.
«Бавария»: Нойер, Сарр, Боатенг, Алаба, Эрнандез, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.
Матч начнется в 20.30 по московскому времени.