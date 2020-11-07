«Кристал Пэлас» разгромил «Лидс» и поднялся на 6-е место в АПЛ
«Лидс» разгромно уступил «Кристал Пэлас» в выездном матче 8-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
«Лидс» разгромно уступил «Кристал Пэлас» в выездном матче 8-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
В составе победителей по голу забили Скотт Данн, Эберечи Эзе и Джордан Айю, а еще один мяч Элдер Кошта отправил в собственные ворота. Единственный гол гостей на счету Патрик Бэмфорда.
Эта поражение стало вторым подряд для «Лидса», который занимает 14-е место в таблице с 10 очками. «Кристал Пэлас» поднялся на 6-ю позицию с 13 очками.