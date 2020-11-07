Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д
Бавария
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Челси
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
перерыв
Севилья
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Беневенто
Специя
02
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Монпелье
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Ахмат
01
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Бетис
52
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Лидс
41
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Герта
03
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Шальке-04
22
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Арминия
50
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Шинник
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Сампдория
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Ротор
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
СКА-Хабаровск
25
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Балтика
50
Футбол. Зарубежный
16:00
Уэска
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Манчестер Юнайтед
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Енисей
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Акрон
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Торпедо М
32
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Чайка
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Нефтехимик
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Нижний Новгород
04
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
22
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Оренбург
01
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
21:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Дубль Месси помог «Барселоне» прервать серию из четырех матчей без побед

Барселона на своем поле обыграла «Бетис» в матче девятого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2020
Команда
Барселона

Встреча прошла в субботу, 7 ноября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Лионель Месси, вышедший на замену во втором тайме. Голы также забили Усман Дембеле, Антуанн Гризманн и Педри. У гостей отличились Антонио Санабрия и Лорен Морон.

«Барселона» прервала серию из четырех матчей в чемпионате Испании без побед, набрала 11 очков и занимает восьмое место. В активе «Бетиса» 12 очков, команда находится на седьмой позиции.

В следующем туре «Барселона» 21 ноября на выезде сыграет с «Атлетико». «Бетис» двумя днями позже на чужом поле встретится с «Атлетиком».

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона
5:2
Первый тайм: 1:1
Бетис
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Спартак» продолжает хромать: Не смогли победить «Урал»
18-летний русский вратарь остановил взрослую сборную Швеции
Медведев впервые за год сыграет в финале турнира АТР
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь