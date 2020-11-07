Футболисты «Шахтера» и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В начале первого тайма игры в Солигорске преимуществом владели борисовчане, которые заставили хозяев играть от обороны. На 25-й минуте встречи гости провели быструю атаку и Павел Нехайчик точным ударом замкнул фланговую передачу капитана команды Игоря Стасевича. После этого хозяева стали действовать активнее, создали несколько опасных ситуаций у ворот Антона Чичкана, но мяч в цель не попал. Во второй половине встречи футболисты «Шахтера» продолжали атаковать и на 80-й минуте заработали пенальти, который реализовал Роман Бегунов. В оставшееся время у обеих команд были возможности выйти вперед, но результат так и не изменился — ничья 1:1.
Также сегодня футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в упорной борьбе одержали волевую викторию в гостях у брестского «Динамо» со счетом 3:2. В составе торпедовцев голевой дубль оформил Юрий Габовда, а победный гол на шестой компенсированной минуте второго тайма забил Дмитрий Антилевский. У брестчан мячи забили Денис Лаптев и Михаил Гордейчук.
Гродненский «Неман» уверенно переиграл на выезде аутсайдеров турнира футболистов «Смолевичей» со счетом 4:1. По голевому дублю в этой встрече оформили Павел Забелин и Гегам Кадимян, а у проигравших отличился Леонид Ханкевич.
Футболисты «Городеи» одолели в гостях «Слуцк» с минимальным перевесом — 1:0.
Заключительные матчи 28-го тура пройдут 8 ноября: «Белшина» (Бобруйск) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск).
Результаты игр, состоявшихся 6 ноября: «Ислочь» — «Минск» — 3:4, «Витебск» — «Рух» — 0:0.
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 54 очка, «Шахтер» (Солигорск) — 53, «Неман» (Гродно) — 50, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 50, «Динамо» (Брест) — 48, «Динамо» (Минск) — 45, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 41, «Минск» — 37, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35, «Витебск» — 35, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 30, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.
Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева из «Шахтера».