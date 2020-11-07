Футболисты «Шахтера» и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В начале первого тайма игры в Солигорске преимуществом владели борисовчане, которые заставили хозяев играть от обороны. На 25-й минуте встречи гости провели быструю атаку и Павел Нехайчик точным ударом замкнул фланговую передачу капитана команды Игоря Стасевича. После этого хозяева стали действовать активнее, создали несколько опасных ситуаций у ворот Антона Чичкана, но мяч в цель не попал. Во второй половине встречи футболисты «Шахтера» продолжали атаковать и на 80-й минуте заработали пенальти, который реализовал Роман Бегунов. В оставшееся время у обеих команд были возможности выйти вперед, но результат так и не изменился — ничья 1:1.