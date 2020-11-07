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7 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Специя» прервала безвыигрышную серию в чемпионате Италии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Футболисты «Специи» с крупным счетом обыграли «Беневенто» и прервали серию из четырех матчей без побед в чемпионате Италии.

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Источник: AFP 2020

Субботняя игра седьмого тура в Беневенто завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль оформил М’Бала Нзола (65-я, 70-я минуты), еще один гол забил Томмазо Побега (29-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Специя» проведет 21 ноября дома с «Аталантой». «Беневенто», потерпевший четвертое поражение подряд, днем позже сыграет на выезде с «Фиорентиной».

Беневенто
0:3
Первый тайм: 0:1
Специя
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