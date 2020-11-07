«Севилья» обыграла «Осасуну» в чемпионате Испании

Игра в Севилье завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лукас Окампос, реализовавший на 59-й минуте пенальти.

«Севилья» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов. В первом матче, который прошел 4 ноября в Испании, «Севилья» одержала волевую победу со счетом 3:2. Второй матч пройдет в России 24 ноября.