Холанн был хорош, но король по-прежнему Левандовски. «Бавария» выиграла в Дортмунде

Витсель на своем месте

Самый популярный штамп о принципиальных противостояниях — это слова о матчах вне времени, которые остаются грандиозным событием, независимо от занимаемых командами мест. Доля правды, и значительная, в этом, бесспорно, есть, но когда присутствует еще и турнирная интрига, — это уже совсем другой уровень. Соответственно, момент для субботнего немецкого класикер получился идеальным. Первое место против второго, да еще при равенстве по набранным очкам!

«Бавария» и «Боруссия» со старта шли нога в ногу. Даже оступились синхронно, четыре тура назад сенсационно уступив соответственно «Хоффенхайму» и «Аугсбургу». После этого — только победы, причем у Дортмунда четыре игры на ноль. Ханси Флик даже назвал оборону «шмелей» одной из лучших в бундеслиге, хотя у Люсьена Фавра как раз с защитниками большие проблемы. Сначала пришлось сдвигать назад из опорной зоны Эмре Джана, у которого, правда, был опыт игры на данной позиции. А в середине недели в Лиге чемпионов защитником и вовсе стал Витсель.

Однако в субботу бельгиец вернулся на привычную позицию, так как врачи дали добро на участие в игре Хуммельсу, только несколько дней тренировавшемуся без ограничений. Это было важно, так как «Бавария» ожидаемо включала жесткий прессинг в момент выхода хозяев из обороны, и в центре требовался футболист, умеющий быстро принимать решения и дорожить мячом. Такой, как Витсель, который был еще и важен для реализации части плана Фавра. «Боруссия» старалась кратчайшими путями доставлять мяч в линию атаки в расчете на быстрые ноги Ройса, Санчо, Рейны и, прежде всего, Холанна.

Травма Киммиха

Могло показаться, что оборона «Боруссии» располагается слишком низко. Против позиционных баварских атак это ничего не гарантирует, но, как показал эпизод в середине первого тайма, давать мюнхенцам простор было бы самоубийством. То, что ВАР рассмотрел сантиметровый офсайд у проводившего за «Баварию» 300-й матч Левандовски, не отменяет главного: желто-черная оборона не успела перестроиться под встречную атаку, и гости доставили мяч от одной штрафной до другой в три передачи.

Скорость же Холанна могла принести успех и до этого, и после. Норвежец еще и мастерски караулил чужие ошибки, и когда Киммих не смог сразу обработать мяч, умчался в контратаку. Желтая карточка стал бы для хавбека меньшим из зол, однако в момент подката он получил травму и покинул поле, опираясь на плечи врачей. Без Киммиха баварская хватка в центре ослабла, Дортмунд перешел в позиционное наступление, и наконец-то вздохнувший свободно Ройс в касание замкнул передачу Рафаэла Геррейру.

План Фавра работал, но, кажется, хозяева слишком сильно в это поверили и поплатились за секундную потерю концентрации перед уходом на перерыв. Глупый фол Дилэйни обернулся хитрейшим розыгрышем штрафного Гнабри, Мюллером и Алабой, а так как «стенка» стала рассыпаться, рикошет от Менье поставил в тупик и Бюрки, и пытавшегося прикрыть угол, но уже двинувшегося от штанги вперед Хуммельса.

В общем, «Бавария» показала, что такое эффективность, и продолжила урок в начале второго тайма. Если Холанн, вновь нырнув за спины защитника, выполнил передачу, к которой никто не успел, то король класикер Левандовски прицельно пробил со «второго этажа», перепрыгнув Хуммельса. Вот и вся разница между гигантским, но все еще молодым талантом, и ветераном, которого справедливо называют лучшим центральным нападающим современности. По голам в этом чемпионате поляк норвежца пока громит — 11:6.

Дальше «Бавария» сыграла, как матерый хищник. Попробовала додавить поплывшего соперника, создав серию моментов, включая выстрел Комана в штангу. Потом выстояла благодаря надежности Нойера, укрепила оборону Хави Мартинесом и поймала «шмелей» на контратаке с завершающим ударом Сане.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vn2nu9dJj9A" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако Геррейру и Холанн вернули Дортмунд в игру, а в том, что на табло сохранился победный для мюнхенцев счет, чемпионский опыт не сыграл никакой роли. Такие шансы, какой был у Ройса, команда Флика обычно никому не дает. Может, в этом и кроется причина необъяснимого промаха запустившего мяч на трибуну Марко? Как бы там ни было, «Бавария» по-прежнему первая, а готова ли к затяжной войне за титул «Боруссия», поймем позже. Обычно проблемы у Фавра возникают на длинной дистанции.