Игрок клуба АПЛ повторил неудачный пенальти Смолова на последних секундах матча
Полузащитник «Фулхэма» Адемола Лукман не забил пенальти на последних секундах выездного матча восьмого тура Английской
Полузащитник «Фулхэма» Адемола Лукман не забил пенальти на последних секундах выездного матча восьмого тура Английской
Хавбек исполнил удар Паненки (с подсечкой) и попал во вратаря «молотобойцев» Лукаша Фабиански.
В похожем стиле в серии пенальти четвертьфинального матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии удар исполнил форвард национальной российской команды Федор Смолов. Тогда нападающему также не удалось поразить ворота.