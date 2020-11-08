Игрок клуба АПЛ повторил неудачный пенальти Смолова на последних секундах матча

Хавбек исполнил удар Паненки (с подсечкой) и попал во вратаря «молотобойцев» Лукаша Фабиански. Из-за этого гости потеряли шансы сравнять счет и уступили — 0:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

В похожем стиле в серии пенальти четвертьфинального матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии удар исполнил форвард национальной российской команды Федор Смолов. Тогда нападающему также не удалось поразить ворота.