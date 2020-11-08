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08:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок клуба АПЛ повторил неудачный пенальти Смолова на последних секундах матча

Полузащитник «Фулхэма» Адемола Лукман не забил пенальти на последних секундах выездного матча восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Хэма». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Хавбек исполнил удар Паненки (с подсечкой) и попал во вратаря «молотобойцев» Лукаша Фабиански. Из-за этого гости потеряли шансы сравнять счет и уступили — 0:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

В похожем стиле в серии пенальти четвертьфинального матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии удар исполнил форвард национальной российской команды Федор Смолов. Тогда нападающему также не удалось поразить ворота.

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Первый тайм: 0:0
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