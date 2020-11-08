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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Вороговского упустил победу в безумном матче с двумя пенальти и десятью голами

Игра была выездная.

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Источник: AP 2020

«Беерсхот», за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, потерял очки с «Кортрейком» в рамках выездного матча 12-го тура чемпионата Бельгии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Кортрейке и завершилась со счетом 5:5.

В составе хозяев отличились Михил Йонкхере (1-я минута), Фаиз Селемание (8-я), Иломбе М`Бойо (57-я, пенальти), Пап Хабиб Гуйе (68-я), Трент Сэйнсбери (90+4-я). У гостей голами отметились Пьер Бурден (39-я, 74-я), Рафаэль Хольцхаузер (49-я, пенальти), Тарик Тиссудали (50-я) и Фредерик Франс (88-я).

После этой игры «Беерсхот» с 22 очками расположился на втором месте из 18, тогда как «Кортрейк» с 16 баллами оказался на девятой позиции.

Вороговский вышел в стартовом составе, на 28-й минуте получил предупреждение, а на 31-й был заменен.

24-летний казахстанец выступает за нынешний клуб с 2019 года. В текущем чемпионате он провел девять матчей и забил один гол.

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