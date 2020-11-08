«Наполи» не смог вылететь на матч чемпионата Италии с «Болоньей» из-за поломки самолета

Команда Дженнаро Гаттузо должна была вылететь из Неаполя в субботу вечером. Однако по прибытии в аэропорт выяснилось, что у самолета, на котором клуб должен был лететь, возникли неполадки. В итоге в клубе приняли решение перенести вылет на утро воскресенья.