«Наполи» не смог вылететь на матч чемпионата Италии с «Болоньей» из-за поломки самолета
ТАСС, 8 ноября. «Наполи» не смог отправиться на выездной матч 7-го тура чемпионата Италии по футболу с «Болоньей»
ТАСС, 8 ноября. «Наполи» не смог отправиться на выездной матч 7-го тура чемпионата Италии по футболу с «Болоньей»
Команда Дженнаро Гаттузо должна была вылететь из Неаполя в субботу вечером. Однако по прибытии в аэропорт выяснилось, что у самолета, на котором клуб должен был лететь, возникли неполадки. В итоге в клубе приняли решение перенести вылет на утро воскресенья.
Сам матч должен пройти в воскресенье, начало — 20:00 мск.