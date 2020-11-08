Уроженец Казахстана забил восьмой гол за европейский клуб

«Динамо-Брест», цвета которого защищает уроженец Сарани Михаил Гордейчук, проиграл на своем поле «Торпедо-БелАЗу» в 28-м туре чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Бресте завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Юрий Габовда, отличившийся на 56-й и 74-й минутах, а также точным ударом на пятой компенсированной минуте отметился Дмитрий Антилевский. В составе проигравших голы на 32-й и 88-й (пенальти) минутах забили Денис Лаптев и Михаил Гордейчук.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KMRlF6KX2E4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Торпедо-БелАЗ» набрал 50 очков и вышел на четвертое место в таблице, в то время как «Динамо-Брест» с отставанием на два пункта расположился на пятой позиции из 16.