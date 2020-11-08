Кандидат в сборную Казахстана сыграл против бывшего тренера из «Кайрата»
Все голы были забиты во втором тайме.
Все голы были забиты во втором тайме.
Футбольный клуб «Эрмис» казахстанца Магомеда Парагульгова сыграл на своем поле вничью с «Эносисом», который возглавляет
Встреча десятого тура чемпионата Кипра прошла в Ларнаке и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Христофороса Гавриила на 56-й минуте. Гости спаслись от поражения на 85-й минуте — отличился Жонатан Балотелли.
Парагульгов вышел на замену на 74-й минуте.
26-летний казахстанец в свое время играл под руководством Феррера в «Кайрате», в котором испанский специалист работал в период 2017—2018 годов.
В нынешний клуб Парагульгов перешел в сентябре, подписав контракт до конца сезона.
Свою карьеру уроженец Алматы начинал в «Спартаке» из Семея. Также играл за «Кайрат», «Иртыш» и «Кайсар». Обучался в академии «Оле Бразил», а еще получал футбольное образование в Бельгии.
За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.