Кандидат в сборную Казахстана сыграл против бывшего тренера из «Кайрата»

Футбольный клуб «Эрмис» казахстанца Магомеда Парагульгова сыграл на своем поле вничью с «Эносисом», который возглавляет экс-тренер «Кайрата» Карлос Феррер, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча десятого тура чемпионата Кипра прошла в Ларнаке и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Христофороса Гавриила на 56-й минуте. Гости спаслись от поражения на 85-й минуте — отличился Жонатан Балотелли.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/u7S5j047iwo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Парагульгов вышел на замену на 74-й минуте.

26-летний казахстанец в свое время играл под руководством Феррера в «Кайрате», в котором испанский специалист работал в период 2017—2018 годов.

В нынешний клуб Парагульгов перешел в сентябре, подписав контракт до конца сезона.

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в «Спартаке» из Семея. Также играл за «Кайрат», «Иртыш» и «Кайсар». Обучался в академии «Оле Бразил», а еще получал футбольное образование в Бельгии.