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10:58 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана сыграл против бывшего тренера из «Кайрата»

Все голы были забиты во втором тайме.

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Футбольный клуб «Эрмис» казахстанца Магомеда Парагульгова сыграл на своем поле вничью с «Эносисом», который возглавляет экс-тренер «Кайрата» Карлос Феррер, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча десятого тура чемпионата Кипра прошла в Ларнаке и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Христофороса Гавриила на 56-й минуте. Гости спаслись от поражения на 85-й минуте — отличился Жонатан Балотелли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Парагульгов вышел на замену на 74-й минуте.

26-летний казахстанец в свое время играл под руководством Феррера в «Кайрате», в котором испанский специалист работал в период 2017—2018 годов.

В нынешний клуб Парагульгов перешел в сентябре, подписав контракт до конца сезона.

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в «Спартаке» из Семея. Также играл за «Кайрат», «Иртыш» и «Кайсар». Обучался в академии «Оле Бразил», а еще получал футбольное образование в Бельгии.

За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.

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