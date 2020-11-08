СМИ: Форвард «Барселоны» Фати может пропустить около трех месяцев
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Ансу Фати, получивший разрыв мениска, может пропустить около трех месяцев, сообщает As.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Ансу Фати, получивший разрыв мениска, может пропустить около трех месяцев, сообщает As.
Фати получил травму в субботу в матче чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2). Фати вышел в стартовом составе, но был заменен перед началом второго тайма на Лионеля Месси. Медобследование после матча выявило у 18-летнего форварда разрыв мениска левого колена.
По данным испанского издания, Фати, вероятно, перенесет операцию и в лучшем случае пропустит около трех месяцев.
Фати в нынешнем сезоне провел за «Барселону» десять матчей, в которых забил пять голов.