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12:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Форвард «Барселоны» Фати может пропустить около трех месяцев

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Ансу Фати, получивший разрыв мениска, может пропустить около трех месяцев, сообщает As.

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Источник: AP 2020

Фати получил травму в субботу в матче чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2). Фати вышел в стартовом составе, но был заменен перед началом второго тайма на Лионеля Месси. Медобследование после матча выявило у 18-летнего форварда разрыв мениска левого колена.

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По данным испанского издания, Фати, вероятно, перенесет операцию и в лучшем случае пропустит около трех месяцев.

Фати в нынешнем сезоне провел за «Барселону» десять матчей, в которых забил пять голов.

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Барселона
5:2
Первый тайм: 1:1
Бетис
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