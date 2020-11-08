СМИ: Форвард «Барселоны» Фати может пропустить около трех месяцев

Фати получил травму в субботу в матче чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2). Фати вышел в стартовом составе, но был заменен перед началом второго тайма на Лионеля Месси. Медобследование после матча выявило у 18-летнего форварда разрыв мениска левого колена.