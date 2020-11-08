Источник сообщил об уходе казахстанского тренера из клуба КПЛ

«Об этом говорят давно. Но, по всей видимости, большой казахстанский тренер действительно покидает “Жетысу”. Об этом говорит тот факт, что от лица талдыкорганского клуба различные люди ведут переговоры с зарубежными специалистами. В Талдыкоргане говорят, что вероятность ухода Дмитрия Алексеевича составляет 90 процентов. Дело не только в том, что грядет смена руководства, но и в невыполнении задач на сезон. У “Жетысу” весьма немаленький бюджет, зарплату игрокам ни разу не задержали, чемпионат в нынешнем году, по общему признанию специалистов, слабый. И Талдыкорган вправе был рассчитывать на место в тройке призеров. Вместо этого — борьба за пятое. Но если даже Огай останется, что крайне маловероятно, команду ждут серьезные перетасовки. Большинству опытных игроков укажут на дверь. Ну и будет сформирован новый тренерский штаб», — говорится в тексте.