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12:30 (мск), источник: Vesti.kz

Источник сообщил об уходе казахстанского тренера из клуба КПЛ

Ведутся переговоры с зарубежными специалистами.

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Казахстанский специалист Дмитрий Огай покинет талдыкорганский «Жетысу». Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Команда
Жетысу

«Об этом говорят давно. Но, по всей видимости, большой казахстанский тренер действительно покидает “Жетысу”. Об этом говорит тот факт, что от лица талдыкорганского клуба различные люди ведут переговоры с зарубежными специалистами. В Талдыкоргане говорят, что вероятность ухода Дмитрия Алексеевича составляет 90 процентов. Дело не только в том, что грядет смена руководства, но и в невыполнении задач на сезон. У “Жетысу” весьма немаленький бюджет, зарплату игрокам ни разу не задержали, чемпионат в нынешнем году, по общему признанию специалистов, слабый. И Талдыкорган вправе был рассчитывать на место в тройке призеров. Вместо этого — борьба за пятое. Но если даже Огай останется, что крайне маловероятно, команду ждут серьезные перетасовки. Большинству опытных игроков укажут на дверь. Ну и будет сформирован новый тренерский штаб», — говорится в тексте.

60-летний Огай возглавляет «Жетысу» с 2017 года. Прежде он в КПЛ тренировал «Тобол», «Кайсар», «Кайрат», «Тараз», «Иртыш» и «Есиль-Богатырь».

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