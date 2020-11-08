Новый герой «Ливерпуля». Жоте удалось удивить даже Клоппа
Он способен разбить одну из самых убойных связок Европы.
Он способен разбить одну из самых убойных связок Европы.
Диогу Жота из «Ливерпуля» — это:
• Три гола в пяти матчах АПЛ.
• Гол во втором матче и
• Три
• Голы в четырех матчах за «Ливерпуль» подряд.
• Авторство 10000-го гола в истории «Ливерпуля».
Жота перешел в «Ливерпуль» только этим летом, но уже легко влился в обойму Клоппа. Пока что это самый яркий игрок команды этой осени.
В буллитах:
• «Ливерпуль» — второй
• Переезд Жоты в «Вулверхэмптон» — вообще не сюрприз. Жорже Мендеш — агент Жоты — начал выстраивать там португальскую колонию, когда «Вулвз» были еще в Чемпионшипе.
• Переезд Жоты в «Вулверхэмптон» очень неоднозначно восприняли в «Порту». Там планировали взять Жоту в аренду ещё на сезон, а после — выкупить. После этого перехода президент «Порту» Жорже Да Кошта прислал Жоте сообщение: «Какого черта ты вытворяешь? Ты должен был играть за нас».
• Жота обожает Football Manager. Играет за «Телфорд» и говорит, что к 2029-му вывел клуб в АПЛ.
• Ещё одна страсть Жоты — теннис. В свободное от футбола время он гоняет играть на площадки. Говорит, иногда вместе с ним ходит Рубен Невеш.
• Жота ненавидит официальный стиль одежды. У «Порту» есть контракт с фирмой, которая шьёт костюмы. По контракту, его игроки должны появляться в костюмах перед матчами ЛЧ. Жота был одним из немногих игроков, который боролся с этой обязанностью — возмущался и один раз приехал в спортивном костюме.
• Главным другом и помощником Жоты в «Вулверхэмптоне» был психолог Хулио Фигероа. Они очень сдружились. Часто встречались после тренировок и обсуждали футбол. Жоте это было необходимо, потому что так он абстрагировался от трудностей переезда в малознакомую страну.
• Жота играет за «Ливерпуль». Но несколько лет назад признавался, что любил «Эвертон». Мне нравится игра этой команды. Я люблю их смотреть.
Фанаты «Эвертона» припоминали эти слова в соцсетях, когда Жота перешёл в «Ливерпуль».
С Роберто Фирмино творится
На фоне стагнации Фирмино особенно вырос Жота. За пару месяцев в системе «Ливерпуля» Жота забил шесть голов, у Фирмино — пять в 2020-м.
Сюрприз в том, что многие люди на полном серьёзе сейчас уверены, что главная польза Жоты в этом «Ливерпуле» — разрушение тройки
Так же думает и бывший игрок «Ливерпуля» (а теперь — эксперт BBC Дэнни Мерфи):
«Жота — проблема для Юргена Клоппа. Раньше его выбор по атакующей тройке был очевиден. Сейчас он должен много думать над ней, чтобы принести пользу команде. Это приятная забота».
С Мерфи солидарны и некоторые журналисты. Так, в BBC уверены, что сейчас в нападении должен выходить именно Жота. Примерно такого же мнения и автор The Atheletic, отвечающий за «Ливерпуль», Джеймс Пирс. Вот мысли из его текста:
1. Жота уже сильно повлиял на «Ливерпуль». Пример — матч с «Аяксом». Жота вышел в середине второго тайма, когда единственный гол во встрече уже забили. Но поразил своим прессингом.
2. Клопп ненавидит, когда про его «Ливерпуль» говорят, что выбор в нападении слишком очевиден. Жота поможет разнообразить ситуацию в атаке — сезон долгий, матчей много.
3. Фирмино действительно очень сдал. Про него Пирс пишет так: «Роберто не в лучшей форме, но Клопп доволен им. Он рассматривает Фирмино не как бомбардира, а как человека, на котором держится вся игра в нападении».
А вот что сам Клопп говорит про Жоту:
«Мы боролись за то, чтобы подписать Диогу. Нам не требовалось его слишком долго убеждать. Он талантлив. У него есть скорость, мощь, техника, он владеет обеими ногами. Он намного лучше, чем я думал, и это действительно впечатляет».
Илья Егоров