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14:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» дважды забил в меньшинстве, но проиграл «Шахтеру» в матче с хет-триком и автоголом

В игре еще был пенальти.

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Карагандинский «Шахтер» обыграл «Тараз» в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Горняки» сделали весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив три безответных мяча. Сначала на 4-й минуте Арсен Хубулов открыл счет, реализовав пенальти, а спустя 24 минуты полузащитник «Шхатера» оформил дубль. На 40-й минуте голкипер «Тараза» Мухаммеджан Сейсен забил в свои ворота. При этом таразцы с третьей минуты играли в меньшинстве после удаления Сержа Ньюаджи.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 58-й минуте Хубулов сделал хет-трик и довел счет до 4:0. После этого «Тараз» попытался сделать камбэжк, забив два гола за минуту. Сначала на 73-й минуте отличился Абылайхан Жумабек, а потом — Тони Сильва.

Но на большее у «Тараза» не хватило ни времени, ни сил. В итоге «Шахтер» победил со счетом 4:2, набрал 23 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Таразский клуб (17) остался восьмым.

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