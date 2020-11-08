«Тараз» дважды забил в меньшинстве, но проиграл «Шахтеру» в матче с хет-триком и автоголом

Карагандинский «Шахтер» обыграл «Тараз» в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Горняки» сделали весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив три безответных мяча. Сначала на 4-й минуте Арсен Хубулов открыл счет, реализовав пенальти, а спустя 24 минуты полузащитник «Шхатера» оформил дубль. На 40-й минуте голкипер «Тараза» Мухаммеджан Сейсен забил в свои ворота. При этом таразцы с третьей минуты играли в меньшинстве после удаления Сержа Ньюаджи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aEGzf9kgi50" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 58-й минуте Хубулов сделал хет-трик и довел счет до 4:0. После этого «Тараз» попытался сделать камбэжк, забив два гола за минуту. Сначала на 73-й минуте отличился Абылайхан Жумабек, а потом — Тони Сильва.