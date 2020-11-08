«Тараз» дважды забил в меньшинстве, но проиграл «Шахтеру» в матче с хет-триком и автоголом
В игре еще был пенальти.
В игре еще был пенальти.
Карагандинский «Шахтер» обыграл «Тараз» в 18-м туре казахстанской
«Горняки» сделали весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив три безответных мяча. Сначала на 4-й минуте Арсен Хубулов открыл счет, реализовав пенальти, а спустя 24 минуты полузащитник «Шхатера» оформил дубль. На 40-й минуте голкипер «Тараза» Мухаммеджан Сейсен забил в свои ворота. При этом таразцы с третьей минуты играли в меньшинстве после удаления Сержа Ньюаджи.
На 58-й минуте Хубулов сделал
Но на большее у «Тараза» не хватило ни времени, ни сил. В итоге «Шахтер» победил со счетом 4:2, набрал 23 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Таразский клуб (17) остался восьмым.