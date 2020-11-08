«Тобол» закрепился на втором месте КПЛ и оторвался от «Астаны»

Костанайский «Тобол» одержал победу над петропавловским «Кызыл-Жар СК» в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу «Тобола». Автором единственного гола стал Темирлан Ерланов, отличившийся на 70-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Тобол» набрал 32 очка и закрепился на втором месте, увеличив отрыв от «Астаны» на пять очков. «Кызыл-Жар» (16) идет десятым.