«Энергетик-БГУ» разгромил «Белшину» в матче футбольного чемпионата Беларуси

В первом сегодняшнем матче футболисты минского «Энертетика-БГУ» разгромили в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 5:1. В этой встрече голевой дубль оформил Айк Мосаханян, еще по голу в ворота хозяев забили Душан Бакич, Евгений Юдчиц и Шахбоз Умаров. В составе бобруйчан отличился Дмитрий Рекиш.