«Энергетик-БГУ» разгромил «Белшину» в матче футбольного чемпионата Беларуси
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 28-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 28-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом сегодняшнем матче футболисты минского «Энертетика-БГУ» разгромили в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 5:1. В этой встрече голевой дубль оформил Айк Мосаханян, еще по голу в ворота хозяев забили Душан Бакич, Евгений Юдчиц и Шахбоз Умаров. В составе бобруйчан отличился Дмитрий Рекиш.
Позже футболисты мозырской «Славии» примут на своем поле гостей из минского «Динамо».
Результаты остальных встреч: «Шахтер» (Солигорск) — БАТЭ (Борисов) — 1:1, «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:3, «Смолевичи» — «Неман» (Гродно) — 1:4, «Слуцк» — «Городея» — 0:1, «Ислочь» (Минский район) — «Минск» — 3:4, «Витебск» — «Рух» (Брест) — 0:0.
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 54 очка, «Шахтер» (Солигорск) — 53, «Неман» (Гродно) — 50, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 50, «Динамо» (Брест) — 48, «Динамо» (Минск) — 45, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 41, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 38, «Минск» — 37, «Витебск» — 35, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 30, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.
Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева из «Шахтера».