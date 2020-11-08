Главный тренер «Кайсара» отстранил казахстанских футболистов от тренировок и матчей
В клубе новый конфликт.
В клубе новый конфликт.
В кызылординском «Кайсаре» разгорелся очередной конфликт, сообщает
Инцидент произошел после того, как футболисты сошлись в жестком стыке на тренировке. Один из казахстанцев высказал свое недовольство Графу, а за хорвата вступился Колев. Очевидцы уверяют, что конфликт продолжался длительное время.
В результате от игр и тренировок до конца сезона были отстранены защитник Куаныш Калмуратов, полузащитник Шохан Абзалов и голкипер Нурымжан Салайдин. Еще раньше из состава отцепили защитника сборной Казахстана Елдоса Ахметова.
На матч 18-го тура
Ранее сообщалось, что Младенов едва не подрался с футболистом «Кайсара» в раздевалке после поражению «Каспию» в 16-м туре КПЛ. Позже сам тренер прояснил ситуацию.