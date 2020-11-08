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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Кайсара» отстранил казахстанских футболистов от тренировок и матчей

В клубе новый конфликт.

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В кызылординском «Кайсаре» разгорелся очередной конфликт, сообщает Meta-ratings.kz. Сразу несколько казахстанских футболистов вступили в перепалку с легионерами команды — защитником Иваном Графом и нападающим Александром Колевым.

Команда
Кайсар

Инцидент произошел после того, как футболисты сошлись в жестком стыке на тренировке. Один из казахстанцев высказал свое недовольство Графу, а за хорвата вступился Колев. Очевидцы уверяют, что конфликт продолжался длительное время.

В результате от игр и тренировок до конца сезона были отстранены защитник Куаныш Калмуратов, полузащитник Шохан Абзалов и голкипер Нурымжан Салайдин. Еще раньше из состава отцепили защитника сборной Казахстана Елдоса Ахметова.

На матч 18-го тура премьер-лиги вышеперечисленные футболисты не попали в заявку. Главный тренер «Кайсара» Стоичо Младенов не планирует давать им шансы до окончания чемпионата.

Ранее сообщалось, что Младенов едва не подрался с футболистом «Кайсара» в раздевалке после поражению «Каспию» в 16-м туре КПЛ. Позже сам тренер прояснил ситуацию.

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