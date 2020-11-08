«Окжетпес» проиграл «Жетысу» в матче с удалением и остался на последнем месте в КПЛ
Семиреченцы поднялись на шестую строчку.
Семиреченцы поднялись на шестую строчку.
Кокшетауский «Окжетпес» потерпел поражение от талдыкорганского «Жетысу» в 18-м туре казахстанской
Встреча завершилась минимальной победой семиречинцев. Автором единственного гола стал Ненад Адамович, отличившийся на 21-й минуте игры.
При этом «Окжетпес» на 86-й минуте остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален Алексей Гаврилович.
После этой игры «Окжетпес» с 11 очками остался на последнем месте в турнирной таблице. «Жетысу» набрал 22 балла и поднялся на шестое место.