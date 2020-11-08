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16:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» проиграл «Жетысу» в матче с удалением и остался на последнем месте в КПЛ

Семиреченцы поднялись на шестую строчку.

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Кокшетауский «Окжетпес» потерпел поражение от талдыкорганского «Жетысу» в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась минимальной победой семиречинцев. Автором единственного гола стал Ненад Адамович, отличившийся на 21-й минуте игры.

При этом «Окжетпес» на 86-й минуте остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален Алексей Гаврилович.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры «Окжетпес» с 11 очками остался на последнем месте в турнирной таблице. «Жетысу» набрал 22 балла и поднялся на шестое место.

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