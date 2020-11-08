Экс-игрок «Локомотива» вырвал для «Лацио» ничью с «Ювентусом»: видео
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Футболисты римского «Лацио» на последних секундах вырвали ничью в домашнем матче седьмого тура серии А против «Ювентуса».
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Футболисты римского «Лацио» на последних секундах вырвали ничью в домашнем матче седьмого тура серии А против «Ювентуса».
Героем встречи стал
В составе «Ювентуса» голом на 15-й минуте отметился Криштиану Роналду.
После этого матча римляне заняли девятую строчку в чемпионате Италии, имея в своем активе 11 очков.
«Ювентус» пока расположился на третьей строчке в первенстве, однако по результатам оставшихся игр тура может опуститься ниже зоны еврокубков.