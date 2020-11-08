Экс-игрок «Локомотива» вырвал для «Лацио» ничью с «Ювентусом»: видео

Героем встречи стал экс-нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо, сравнявший счет на 95-й минуте матча. Получив в штрафной площади соперника пас от Адама Марушича, форвард развернулся и прицельно пробил в дальний угол ворот.

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В составе «Ювентуса» голом на 15-й минуте отметился Криштиану Роналду.

После этого матча римляне заняли девятую строчку в чемпионате Италии, имея в своем активе 11 очков.

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