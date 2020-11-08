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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-игрок «Локомотива» вырвал для «Лацио» ничью с «Ювентусом»: видео

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Футболисты римского «Лацио» на последних секундах вырвали ничью в домашнем матче седьмого тура серии А против «Ювентуса».

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Источник: AP 2020

Героем встречи стал экс-нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо, сравнявший счет на 95-й минуте матча. Получив в штрафной площади соперника пас от Адама Марушича, форвард развернулся и прицельно пробил в дальний угол ворот.

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В составе «Ювентуса» голом на 15-й минуте отметился Криштиану Роналду.

После этого матча римляне заняли девятую строчку в чемпионате Италии, имея в своем активе 11 очков.

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«Ювентус» пока расположился на третьей строчке в первенстве, однако по результатам оставшихся игр тура может опуститься ниже зоны еврокубков.

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1:1
Первый тайм: 0:1
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