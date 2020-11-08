Минское «Динамо» выиграло у «Славии» в матче чемпионата Беларуси

Победный мяч в этой встрече забил нападающий динамовцев Владимир Хващинский, отличившийся на 80-й минуте.
В первом сегодняшнем матче футболисты минского «Энертетика-БГУ» разгромили в Бобруйске местную «Белшину» с результатом 5:1.
Результаты остальных игр: «Шахтер» (Солигорск) — БАТЭ (Борисов) — 1:1, «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:3, «Смолевичи» — «Неман» (Гродно) — 1:4, «Слуцк» — «Городея» — 0:1, «Ислочь» (Минский район) — «Минск» — 3:4, «Витебск» — «Рух» (Брест) — 0:0.
Положение в чемпионате Беларуси после 28 туров: БАТЭ (Борисов) — 54 очка, «Шахтер» (Солигорск) — 53, «Неман» (Гродно) — 50, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 50, «Динамо» (Брест) — 48, «Динамо» (Минск) — 48, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 41, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 38, «Минск» — 37, «Витебск» — 35, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 30, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.
Бомбардирский список возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева из «Шахтера».
В следующем туре 22 ноября сыграют: БАТЭ — «Белшина», «Городея» — «Динамо» (Брест), «Смолевичи» — «Славия», «Неман» — «Слуцк», «Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Минск), «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь», «Минск» — «Витебск», «Рух» — «Шахтер».