Миранчук забил мяч «Интеру» в дебютном матче в чемпионате Италии

Хавбек вышел на замену на 59-й минуте встречи серии А против «Интера» и спустя 13 минут точным ударом восстановил равенство в счете. Встреча завершилась вничью — 1:1.

<iframe src="https://player-smotri.mail.ru?viewMode=external&brandsafety=&startId=1060629&canFullscreen=1&place_id=article&noSound=1&autoplay=1&hasRightPlaylist=0&exp_id=808"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущие три матча чемпионата Италии Миранчук со стартового до финального свистка провел на скамейке запасных. Игрок перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» 30 августа. Начало сезона россиянин пропустил из-за травмы, а 21 октября дебютировал в составе итальянской команды в матче Лиги чемпионов против датского «Митьюлланда», в котором забил гол.