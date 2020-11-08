«Шахтер» разгромил киевское «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу

Голы забили Жуниор Мораес (34-я минута), Маркос Антонио (66) и Алан Патрик (73). В компенсированное к первому тайму время был удален футболист хозяев Сергей Сидорчук.

Киевляне не могут победить «Шахтер» на протяжении восьми матчей чемпионата (шесть поражений, две ничьи). Обе команды в текущем сезоне играют в Лиге чемпионов. «Шахтер» в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы. Также оба клуба осенью пострадали от вспышек коронавируса.