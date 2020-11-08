«Шахтер» разгромил киевское «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу
ТАСС, 8 ноября. Донецкий «Шахтер» в гостях обыграл со счетом 3:0 киевское «Динамо» в матче девятого тура чемпионата Украины по футболу.
ТАСС, 8 ноября. Донецкий «Шахтер» в гостях обыграл со счетом 3:0 киевское «Динамо» в матче девятого тура чемпионата Украины по футболу.
Голы забили Жуниор Мораес (34-я минута), Маркос Антонио (66) и Алан Патрик (73). В компенсированное к первому тайму время был удален футболист хозяев Сергей Сидорчук.
Киевляне не могут победить «Шахтер» на протяжении восьми матчей чемпионата (шесть поражений, две ничьи). Обе команды в текущем сезоне играют в Лиге чемпионов. «Шахтер» в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы. Также оба клуба осенью пострадали от вспышек коронавируса.
Несмотря на первое поражение в чемпионате, «Динамо» сохраняет лидерство в турнирной таблице, имея после девяти туров 20 очков. «Шахтер» сократил отставание и с 19 очками идет вторым.