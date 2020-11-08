Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Реал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Верона
12
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал
Астон Вилла
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Атлетик
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Боруссия М
43
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Ливерпуль
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Монако
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Краснодар
31
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Локомотив
51
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ланс
Реймс
44
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Нант
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Дижон
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Анже
15
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Интер
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Рома
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кротоне
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Ростов
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Вильярреал
13
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Лилль
32
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Бромвич Альбион
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
Ювентус
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Рубин
20
Все события
Фоторепортажи
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
21:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» не позволил «Ливерпулю» возглавить турнирную таблицу АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Этихад» и завершилась ничьей — 1:1.

Наверх
Источник: Reuters

Нападающий гостей Садио Мане ворвался в штрафную, убрал мяч вправо и получил по ногам от защитника «горожан» Кайла Уолкера. Судья без промедлений назначил одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Мохамед Салах. Вратарь «горожан» Эдерсон угадал направление удара египтянина, но не смог отбить сильно пущенный мяч.

Команда
Ливерпуль


На 31-й минуте, как оказалось впоследствии, был установлен окончательный счёт матча. Нападающий хозяев Габриэл Жезус великолепно принял передачу от полузащитника Кевина Де Брёйне и низом точно пробил по воротам Алисона Бекера.

У «Сити» в конце первого тайма была возможность выйти вперёд, но Кевин Де Брёйне не реализовал пенальти.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 17 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (12) — на 11-м месте.

Читайте также
Манчестер Сити
1:1
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Артем Дзюба в первом матче после скандала принес «Зениту» победу
«Динамо» разгромило «Локомотив» в матче с тремя удалениями
Мусаев: Меня критикуют, будто я ограбил детдом или кого-то убил
Экс-игрок «Барселоны» и «Анжи» Это’о попал в больницу после ДТП
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
«Реал» играет против «Валенсии» Дениса Черышева (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь