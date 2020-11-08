СМИ: экс-футболист «Барселоны» и «Анжи» Это’о попал в больницу после ДТП

Как отмечает портал, когда 39-летний камерунец возвращался со свадебной церемонии, в его автомобиль врезался автобус. Машина Это’о получила серьезные повреждения, он сам был доставлен в больницу, однако находится в стабильном состоянии.

Команда Барселона

Это’о на клубном уровне выступал за испанские «Реал», «Барселону», «Мальорку», итальянские «Интер» и «Сампдорию», английские «Эвертон» и «Челси», турецкие «Антальяспор» и «Коньяспор», катарский «Катар СК», цвета махачкалинского «Анжи» защищал в 2011—2013 годах.