СМИ: экс-футболист «Барселоны» и «Анжи» Это’о попал в больницу после ДТП
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бывший футболист испанской «Барселоны» Самюэль Это’о был доставлен в больницу после того, как стал участником ДТП в Камеруне, сообщает goal.com.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бывший футболист испанской «Барселоны» Самюэль Это’о был доставлен в больницу после того, как стал участником ДТП в Камеруне, сообщает goal.com.
Как отмечает портал, когда 39-летний камерунец возвращался со свадебной церемонии, в его автомобиль врезался автобус. Машина Это’о получила серьезные повреждения, он сам был доставлен в больницу, однако находится в стабильном состоянии.
Это’о на клубном уровне выступал за испанские «Реал», «Барселону», «Мальорку», итальянские «Интер» и «Сампдорию», английские «Эвертон» и «Челси», турецкие «Антальяспор» и «Коньяспор», катарский «Катар СК», цвета махачкалинского «Анжи» защищал в 2011—2013 годах.
Камерунец выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» и «Интера», становился чемпионом Испании и Италии. Это’о является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна (56 голов), в составе национальной команды он дважды выиграл Кубок африканских наций, завоевал золото Олимпийских игр. Также форвард четыре раза признавался лучшим футболистом Африки. В сентябре прошлого года он объявил о завершении карьеры.