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23:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В чемпионате Германии забили эффектный гол «ударом скорпиона»: видео

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Валентино Лазаро забил красивый мяч в матче чемпионата Германии с леверкузенским «Байером».

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В добавленное время, при счете 4:2 в пользу «Байера», Лазаро пробил «ударом скорпиона» после подачи с правого фланга и попал точно в дальний верхний угол ворот.

Гол в ворота «Байера» стал для Лазаро первым в текущем сезоне.

Матч завершился победой «Байера» со счетом 4:3.

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4:3
Первый тайм: 2:2
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