В чемпионате Германии забили эффектный гол «ударом скорпиона»: видео
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Валентино Лазаро забил красивый мяч в матче чемпионата Германии с леверкузенским «Байером».
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Валентино Лазаро забил красивый мяч в матче чемпионата Германии с леверкузенским «Байером».
В добавленное время, при счете 4:2 в пользу «Байера», Лазаро пробил «ударом скорпиона» после подачи с правого фланга и попал точно в дальний верхний угол ворот.
Гол в ворота «Байера» стал для Лазаро первым в текущем сезоне.
Матч завершился победой «Байера» со счетом 4:3.